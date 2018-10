TMC Wonen is Zeeuws Familiebedrijf van het Jaar 2018

Joseph Oubelkas vertelt in Middelburg over onterechte celstraf: mijn lichaam zat vast, mijn geest niet

18:08 MIDDELBURG - Joseph Oubelkas zat ruim vier jaar in een Marokkaanse gevangenis. Ten onrechte. Nu is hij schrijver en spreker. Maandag was hij in Penitentiaire Inrichting Torentijd in Middelburg: ,,Mijn geluk hangt niet af van de buitenwereld, je doet het zelf.''