Tips voorbijgangers leiden tot aanhouding vader omgekomen gezin Etten-Leur

De politie zocht sinds zaterdagavond met man en macht naar de verdachte van het drama en riep daarbij de hulp van het publiek in. Toch is de aanhouding tamelijk onverwacht gebeurd. Tot dinsdagmiddag leek er nog geen zicht op de verblijfplaats van de man te zijn. De politie had zelfs plannen om ‘s avonds bij Opsporing Verzocht landelijk aandacht te vragen voor het gezinsdrama en met name de verdwijning van de vader. Dat gaat niet door.

Filmpje

De recherche riep maandagavond in een Twitter-filmpje al getuigen op die vader Onur K. in de dagen voor de vermoedelijke viervoudige moord hebben gezien of gesproken. ,,We willen graag weten of er wat aan hem te merken was, hoe hij zich toen verplaatste, bijvoorbeeld op de fiets of met de auto, en waar hij graag vertoefde”, zegt politiewoordvoerder Lieke van Avendonk.