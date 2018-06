Tips in zaak Ploegstra blijven komen

Exemplaren van de brief die maandag werden verspreid onder de bezoekers van de informatieavond over de zaak liggen op de balie van het gemeentehuis in Oostburg. De brief is ook bij de wijkagent van IJzendijke te krijgen. Verder heeft de politie de brief online gezet op www.politie.nl. In de brief staan een aantal concrete vragen waarop politie en justitie graag antwoord willen hebben. Sinds 26 oktober 2010 is niets van Ploegstra vernomen. Het cold case team gaat ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gebracht.