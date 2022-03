Tip voor tegelwippers: onder die bestrating ligt zout. (En daar houden je nieuwe plantjes niet van)

In de binnenstad van Terneuzen staat de teller op 450 tegels, laat Steven De Froy trots weten. Dat is dan nog exclusief de 172 tegels die al zijn aangemeld op de website Tegelwippen.nl (3,29 tegels gewipt per 1000 inwoners). De Froy is senior beleidsmedewerker omgeving en economie en zet in voor vergroening van het stadshart. ,,We hebben de afgelopen jaren bespaard op groen, want groenonderhoud is duur”, legt hij uit. De Terneuzense binnenstad lijdt daardoor aan verstening.

Meer plantjes, beter humeur

Net als overigens heel Nederland. Tegels wippen, in tuinen of in de openbare ruimte, heeft dan ook de steun van onder meer het ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat. Plant groen in plaats van stenen en je helpt de waterhuishouding, hittestress neemt af, de waarde van je huis gaat omhoog, je wordt er vrolijk en ontspannen van en ook de luchtkwaliteit verbetert. Zijn we nog iets vergeten? O ja. In een groene omgeving beweeg je meer: er is daarom een verband aangetoond tussen afname van diabetes en plantjes om je heen.

Quote Het zou leuk zijn als zich meer Zeeuwse gemeenten aanmelden, dan kunnen ze onderling een wedstrijd­je spelen Marieke Kalverboer, Provincie Zeeland

Dag 2 van de challenge, die tot 31 oktober duurt. In de categorie 50.000-100.000 inwoners moet Terneuzen alleen Hoeksche Waard (met 33,41 tegels per 1000 inwoners op 1 ) en Goeree (12,29 per 1000) boven zich dulden. Die twee gemeenten hebben zichzelf ingeschreven als ‘rivalen’. Borsele zit op nummer 21 van de kleine gemeenten (minder dan 50.000 inwoners) en staat op 1 tegel (0,04 per 1000 inwoners). Goes bezet de 58ste plaats (0,03 tegels). Marieke Kalverboer van de Provincie Zeeland: ,,Daar kan het komende half jaar nog van alles in veranderen! Het zou leuk zijn als zich meer Zeeuwse gemeenten aanmelden, dan kunnen ze onderling een wedstrijdje spelen. Ik vind het heel fijn dat we er nu in elk geval drie hebben. Ook vanuit het oogpunt van klimaatadaptie.” Onttegel je tuin, is een van de tips op de website Zeelandverandertmee.nl (met het klimaat).