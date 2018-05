Tiny forest komt eraan: Goes heeft minibosjes opgenomen in collegeprogramma

GOES - Vanaf komende dinsdag kunnen Zeeuwse gemeenten zich inschrijven voor een bijdrage uit de landelijke subsidiepot voor tiny forests. Goes voorop.

De kans dat Zeeland 50.000 euro subsidie binnenhaalt voor de aanleg van tiny forest in een stedelijke omgeving (ook wel minibos of kleine wildernis genoemd) is aanzienlijk gestegen sinds IVN Zeeland twee weken geleden alarm sloeg over het gebrek aan animo bij de Zeeuwse gemeenten.

Voor gemeenten zijn de minibosjes actueel vanwege hun rol in de klimaatbestendigheid. Tiny forests vormen een natuurlijke waterberging in verstedelijkte gebieden.

Goes heeft de minibosjes opgenomen in het collegeprogramma en schuift maandag al aan tafel met IVN om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Er is ook belangstelling uit Middelburg, Borsele en Terneuzen, zegt projectleider Vincent van der Veen van IVN Zeeland. Landelijk is er 2 miljoen beschikbaar, die verdeeld worden over belangstellende gemeenten van minimaal 100.000 inwoners.