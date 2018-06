Tintelende vingers, meer doet de pulskor niet

De Kruyten­burg­fair in Poortvliet begon klein, maar is nu een begrip

15:15 POORTVLIET - Het begon in 2009 met vijf, zes kraampjes. Bemand door mensen die op de landschapscamping stonden. Hoe anders is dat in 2018. Met 36 deelnemers is de Kruytenburgfair, afgelopen zaterdag in Poortvliet, is een begrip geworden.