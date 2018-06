Timmerleraar Vreeke schrijft tribute voor Clint Eastwood

Prima watertempe­ra­tuur voor een duik in Zeeuwse wateren

14:14 VLISSINGEN - Wie komende dagen tijdens het zonnige weer een frisse duik wil nemen, kan volgens Weeronline rekenen zeewatertemperaturen rond 17 graden. Landinwaarts, in de buurt van riviermondingen, is het water circa 20 graden. In de rivieren is het water nog wat warmer. Zo is het water van Kanaal Gent-Terneuzen (bij Terneuzen) ruim 21 graden. Door het warme weer zal het zeewater in het weekend een graadje stijgen.