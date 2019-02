Tim Knol en Borokov Borokov staan op Klomppop

Aantal Zeeuwse youngti­mers op de weg in tien jaar verdubbeld

7 februari MIDDELBURG - Zeeland telt ruim 41.000 youngtimers, auto’s met een leeftijd tussen de 15 en 25 jaar oud. Dat is ruim het dubbele van het aantal in 2008: toen reden er zo’n 18.000 rond. Autohandelaar Michel van Rheenen in Middelburg snapt wel waarom ze populair zijn. ,,Met zo’n auto rij je in een mooi merk voor relatief weinig geld.”