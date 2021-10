Tijdsdruk en onderschatte risico’s leidden tot strop met zonneparken waterschap

column bob maes Een stacaravan als studenten­ka­mer: te gek voor woorden

7:00 De Limburgse Lola vertoeft in een stacaravan op een camping in Breda. Ze krijgt er een vakantiegevoel van. Een wandeling langs het zwembad doet haar direct denken aan Camping Life. Ja, natuurlijk zou ze liever in een écht studentenhuis wonen, maar het is beter dan iedere dag vanuit haar ouderlijk huis twee uur heen en twee uur terug naar haar studie reizen.