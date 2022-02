Tijdens het stormseizoen is graven in een zeedijk uit den boze, maar niet bij de Hedwigepolder

Feesten bij Zeeuwse nachthore­ca kan weer ‘als vanouds’ tijdens protestac­tie op zaterdag 12 februari

Ook buiten Amsterdam is de nachthoreca opgeroepen om op zaterdag 12 februari open te gaan uit protest. ,,En wij geven daar gehoor aan op de manier zoals de regels voor het protest zijn opgesteld”, bevestigt Rafaël van ‘t Kruys, manager van discotheek El Toro in Goes. Naast El Toro zijn Pinky's in Renesse en Schutters in Middelburg ook van plan open te gaan. ,,We zijn al twee jaar de braafste ondernemer in alles.”

3 februari