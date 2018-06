'Tijdens het Belgische volkslied brult de Vlaamse leeuw in mij'

Consort of Voices: charmante muziek en overrompe­lend slot

17 juni Dat Louis XIV hield van pracht en praal en dat hij grote feesten hield, inclusief balletvoorstellingen en concerten, is algemeen bekend. De Zonnekoning haalde grote musici naar zijn paleis in Versailles en kon zo bijna dagelijks genieten van muziek in zijn schitterende tuinen. In de salons van zijn paleis werd de meer intieme kamermuziek gespeeld.