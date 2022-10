Tijdens de Bietenrace gaat (bijna) alles zoals vroeger: op deze plaatsen kun je de schepen het beste zien

De traditionele parade met zeilende platbodems vindt vanaf zondag weer plaats. Donderdag is de laatste dag. Aankomst en vertrek zijn in westelijk Brabant, in de tussenliggende etappes wordt Zeeland aangedaan. De tocht is één grote ode aan de oude beurtvaarders, die vóór de aanleg van de Zeeuwse dammen en bruggen de hoofdrolspelers waren in de ‘bietencampagne'. Zij zorgden ervoor dat de bieten uit zowat alle delen van Zeeland over water bij de fabrieken - vooral die rond Dinteloord en Steenbergen - terecht kwamen.