Tiffany komt in actie voor jongeren met psychische problemen: ‘Je staat er niet alleen voor’

UPDATE Jongeren in het vizier na explosie in woning Middelburg

25 oktober MIDDELBURG - Na een explosie afgelopen nacht in een woning in de Meanderhof in Middelburg staat een groep jongeren die al een tijd overlast veroorzaakt in de buurt, extra in de schijnwerpers. De bewoner van de woning vermoedt dat een vuurwerkbom in zijn brievenbus is gepropt omdat hij een camera had geplaatst tegen zijn buitengevel.