Tientallen Zeeuwse supermarkten open op eerste kerstdag

In de gemeenten Goes en Vlissingen kan de klant vrijdag zelfs in meer dan de helft van de supermarkten terecht. Ook in de gemeenten Hulst, Middelburg, Sluis en Terneuzen zijn het er relatief veel. In Borsele, Kapelle, Reimerswaal en Veere is nagenoeg alles gesloten.

Een eigen inventarisatie van deze krant, aan de hand van de gegevens op de websites van de verschillende supermarktketens, leert dat zeker 34 supermarkten dit jaar op eerste kerstdag zijn geopend. Bij Albert Heijn gaat het zelfs om 9 van de 19 vestigingen: in Goes (2 locaties), Vlissingen (2 locaties), Middelburg (Pottenbakkerssingel), Zierikzee, Oostburg, Terneuzen en Sas van Gent.

Bij Jumbo is een derde van de Zeeuwse vestigingen vrijdag in bedrijf: 9 van de 27. In Zeeuws-Vlaanderen gaat het merendeel van de Jumbo-zaken open. Van de 28 Spar-locaties in de provincie openen er 11 de deuren, onder meer enkele op Noord-Beveland.

Dirk van de Broek open

Ook Dirk van de Broek in Goes is open. Van de 8 Zeeuwse Plus-winkels is alleen die in Breskens (’s ochtends) niet dicht. Ook bijna alle 12 Lidl-vestigingen blijven gesloten. Enige uitzondering is die aan de Mercuriusweg in Vlissingen. De 4 Zeeuwse Coops zijn dicht. Van de 17 Aldi’s gaan alleen die in Vlissingen en Hulst open.

Op tweede kerstdag is het merendeel van de supermarkten in de provincie open. In de gemeenten Veere, Kapelle, Reimerswaal en Tholen ligt dat percentage een stuk lager.