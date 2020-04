Tientallen Zeeuwen zijn werkloos door coronacrisis en kunnen huur niet meer betalen

Ook in het mortuarium werken ze zich uit de naad: ‘Vier coronado­den tegelijk. Dat red je niet alleen’

19:30 's-GRAVENPOLDER - Medewerkers in de mortuaria van ziekenhuizen blijven in de pandemie een beetje onder de radar. Maar ook zij maken lange dagen en regelmatig ook nachten, in dezelfde beschermende en vaak verstikkende beschermende kleding die IC-personeel van het ziekenhuis draagt. ,,Het is soms hartverscheurend wat er gebeurt, maar je kunt er niet te lang bij stilstaan, anders kun je dit werk niet doen.”