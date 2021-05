Tientallen Zeeuwen en Brabanders krijgen verkeerde uitslag coronatest

GOES - Ongeveer 250 mensen hebben tussen 27 mei en 30 mei een onterechte positieve uitslag gekregen nadat ze zich bij de GGD in Goes of Bergen op Zoom hadden laten testen op het coronavirus. Het laboratorium voor medische microbiologie van ziekenhuis Adrz in Goes beoordeelt de testen die afgenomen worden op deze testlocaties.