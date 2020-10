Tientallen winkels dicht (waaronder Goes), geen loon en ongedierte: het is een bende bij Miss Etam

Zeker dertig filialen van kledingketen Miss Etam, waaronder die in Goes, zijn al gesloten, het personeel krijgt geen loon, het hoofdkantoor is onbereikbaar en er komt geen nieuwe collectie meer binnen. ,,Zelfs de afvalcontainers worden niet meer opgehaald. Het is een grote, vieze bende.’’

Het lijkt erop dat bedrijvendokter Martijn Rozenboom zijn beruchte reputatie wederom eer aandoet. Hij nam begin september winkelketens Miss Etam, Claudia Sträter, Expresso en Steps over van de Nederlandse tak van FNG, het van oorsprong Belgische damesmode-imperium dat compleet is ingestort. Het Nederlandse deel werd in augustus failliet verklaard en opgekocht door Rozenboom, die het oude FNG-management liet zitten onder de nieuwe naam Nxt Fashion.

Sindsdien regeert de chaos bij met name Miss Etam, de keten die met een kleine honderd filialen veruit de grootste is van de vier winkelformules. Expresso en Claudia Sträter zijn alweer doorverkocht aan de Van Uffelen Groep uit Delft. Bijna een derde van de Miss Etam-winkels is de afgelopen dagen gesloten vanwege conflicten met de pandeigenaren. ,,Er wordt al maanden geen huur betaald, dus het is niet gek dat een huurbaas op een gegeven moment de stekker eruit trekt’’, aldus een filiaalmanager van een Miss Etam uit het oosten van het land.

Van alles mis

Volgens haar heeft Nxt Fashion nog geen cent salaris overgemaakt en is er van alles mis met de recent per post opgestuurde contracten voor het personeel. ,,Salarisschalen kloppen niet, onze reiskostenvergoeding is veel te laag en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ondertussen krijgen we geen nieuwe wintercollectie binnen en kunnen we alleen de oude kleding nog verkopen.’’

In samenwerking met de ondernemingsraad (OR) van Miss Etam legt vakbond AVV een loonvordering neer bij Nxt Fashion. ,,We hebben alle medewerkers gevraagd een formulier voor loonvordering in te vullen want onze eerste prioriteit is dat deze mensen worden uitbetaald. Als de eigenaar in gebreke blijft, dan zullen we via het personeel faillissement aanvragen. We hebben inmiddels een advocaat in de arm genomen om ons juridisch bij te staan, want hier is sprake van een ernstige zaak. Deze heer Rozenboom doet niet wat hij heeft beloofd: het continueren van de bedrijfsvoering. Er gebeurt helemaal niks’’, zegt AVV-bestuurder Martin Pikaart. Rozenboom is berucht vanwege het overnemen en uitknijpen van eerder failliet verklaarde ketens als McGregor en Op=Op Voordeelshop.

Geen wc-papier

Een andere winkelmedewerkster van Miss Etam laat weten dat naast het uitblijven van loon en het ontbreken van nieuwe collecties, een flink deel van het personeel al maanden te kampen heeft met slechte arbeidsomstandigheden. ,,Al sinds het faillissement van FNG lijkt het erop dat er niets meer wordt betaald. Onze afvalcontainer is sinds juli niet meer leeggemaakt, we hebben overal vliegen in de winkel. We hebben nog wel wat zogeheten boodschappengeld ontvangen, maar dat is ook bijna op. Nog even en we hebben niet eens meer wc-papier. Het is een grote schande. Ik heb nog liever dat we opnieuw failliet gaan en door een andere partij worden overgenomen, dan dat we blijven bungelen onder Nxt Fashion.’’

In een interne memo, in bezit van deze krant, staan 33 winkels die zijn gesloten of binnenkort de deuren sluiten. Het gaat onder meer om filialen in Goes, Leiden, Gorinchem, Leidschendam, Tilburg, Ede, Helmond, Deventer, Veenendaal, Sittard, Waalwijk, Arnhem, Meppel en Assen.

In Zeeland heeft Miss Etam ook vestigingen in Middelburg en Sluis. Eigenaar Rozenboom en bestuurders van Nxt Fashion zijn niet bereikbaar voor commentaar. Patrick Miami-Van der Borden, tot voor kort commercieel directeur van Nxt Fashion, laat weten het bedrijf uit onvrede met de nieuwe koers te hebben verlaten. Het hoofdkantoor in Diemen is ook telefonisch niet bereikbaar en de website van Miss Etam is momenteel niet operationeel.