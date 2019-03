Tientallen telefoontjes van ongeruste ouders over meningokokkenbesmetting in Middelburg

Zorginstel­lin­gen vragen de provincie om hulp. Gedeputeer­de De Reu: ‘Waar waren ze de afgelopen jaren?’

18:46 VLISSINGEN - Vier grote instellingen maken zich zorgen over de leefbaarheid in Zeeland en daarmee de toekomst van de gezondheidszorg. Adrz, Emergis, SVRZ en ZorgSaam roepen de provincie in een brief op met hen de zorg ‘toekomstbestendig te maken’. Gedeputeerde Ben de Reu (PvdA, zorg) is verbaasd. ,,Waar waren ze de afgelopen jaren? De provincie heeft geprobeerd om zorginstanties te laten samenwerken. Ze wilden niet. En dan nu deze brief?”