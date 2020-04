Tientallen tankers liggen voor de Zeeuwse kust als drijvende olie-opslag

De afgelopen weken is de opslag op zee wereldwijd verdubbeld tot 160 miljoen vaten. De opslag van olie in tankers op zee gebeurt overigens vaker en is geen uniek verschijnsel voor de corona-crisis. In 2008 en 2014, toen ook sprake was van lage olieprijzen, werd veel olie in tankers op zee opgeslagen door handelaren die de goedkope olie later voor een hogere prijs hopen te verkopen.