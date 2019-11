Tientallen nabestaanden van verkeersslachtoffers bij herdenking in Middelburg: ‘Het verdriet komt in golven, maar is er altijd’

MIDDELBURG - Of het nu een jaar geleden is dat iemand in het verkeer is omgekomen of meer dan veertig jaar, de leegte blijft schrijnen. ,,Het verdriet verwerken is dan ook een verkeerde uitdrukking”, zei Luuc Smit, hoofddocent Rouw en Verlies aan de HZ in Zeeland tijdens de jaarlijkse herdenking van verkeersslachtoffers in Middelburg.