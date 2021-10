Tientallen jongeren kunnen bekeuring verwachten na illegale houseparty Rilland

Bezoekers van illegale straatrace in haven krijgen brief thuis: ‘We hebben je in de gaten!’

22 oktober NIEUWDORP - Ongeveer honderd bezoekers van de grote illegale straatrace in havengebied Vlissingen-Oost, vorige maand, hebben een brief gekregen van de gemeente Borsele. Er staat in dat hun auto is gezien bij het ‘evenement', en dat zoiets een volgende keer gevolgen kan hebben.