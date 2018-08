Tientallen huisdieren gedumpt op Zeeuwse kinderboerderijen

GOES - Elke zomer worden tientallen huisdieren gedumpt bij Zeeuwse kinderboerderijen. Als er 's ochtends weer een paar onbekende cavia's of tamme konijnen rondscharrelen op hun terrein weten de medewerkers genoeg: de schoolvakanties zijn aangebroken.

Beheerder Istvan Stabler geeft toe dat het een uitzondering is, maar hij trof zelfs een keer een achtergelaten schaap aan op kinderboerderij De Hollandsche Hoeve in Goes. ,,Een keer stonden hier ook twee bananendozen vol cavia's.'' Gezonde dieren worden op de boerderij opgenomen. Stabler laat de verweesde dieren onderzoeken door een dierenarts. ,,Helaas zijn niet alle dieren gezond en moet ik afscheid van ze nemen. Een paar weken geleden bijvoorbeeld stond hier een doos met daarin een kip met een gebroken poot.''

Vlak voor de vakantie worden de meeste dieren gedumpt. Stabler: ,,Ze hebben dan met Pasen een konijn of een kip aan de kinderen gegeven. Als de vakantie aanbreekt is er niemand om voor zo'n dier te zorgen. Tsja, dan worden ze hier achtergelaten.''

Vol

,,Drie, vier konijnen in de week worden hier wel over het hek gezet'', zegt Cathleen van de Wege, begeleidster van de Stichting Tragel waar de kinderboerderij in Terneuzen onder valt. Ook hier zijn het vooral konijnen, cavia's en kippen die 's avonds of 's nachts zijn achtergelaten. De gedumpte dieren krijgen een plaatsje op de kinderboerderij. ,,Maar daardoor zitten al gauw alle hokken vol. Dan moeten we nee verkopen aan mensen die netjes vragen of ze hun cavia hier mogen achterlaten. Dat is eigenlijk niet eerlijk. Ik begrijp dat mensen dan teleurgesteld zijn, maar ja, vol is vol.''

De Klepperhoeve in Middelburg zegt niet zo veel te maken te hebben van dumpkonijnen, aldus Milly Kooger. Deze kinderboerderij fungeert in de vakantiemaanden ook als dierenpension. ,,We nemen alleen logeerkonijnen op. Die moeten dan wel volledig ingeënt zijn. We willen geen risico op besmetting. In juli en augustus nemen we daarom ook geen konijnen of cavia's waar mensen van af willen. Bij afstandkonijnen weet je het nooit.''