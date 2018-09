Tientallen dode konijnen in Zeeland, 'inenten voor sommigen te duur'

Update Voor ruim een half miljoen euro aan drugs gevonden op een schip in haven van Vlissingen

16:25 VLISSINGEN - De douane heeft donderdag 20 kilo cocaïne gevonden op een schip in de haven van Vlissingen. De drugs zaten in het ruim verstopt tussen pallets met bananen. De cocaïne, met een straatwaarde van ruim een half miljoen euro, is in beslag genomen en verbrand.