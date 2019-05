Tienduizend euro nodig? De ANWB heeft het klaar liggen

Het ANWB Fonds geeft geld aan projecten die inwoners in hun eigen regio hebben opgezet en waarvoor geld nodig is. Voorwaarde is wel dat de ideeën en projecten een bijdrage moeten leveren aan de samenleving.

Vervoer voor mensen met beperking

Vorig jaar kreeg de Stichting ter Behoud van de pont Sluiskil 3750 euro van het ANWB Fonds, de stichting Schoolbus Zonnemaire 2500 en de stichting Siloah Zeeland kreeg vijfduizend euro om vervoer te financieren voor woonlocaties met mensen met een verstandelijke beperking. De ANWB bestond toen 135 jaar en vanwege dat jubileum deelde het Fonds 135.000 euro uit. ,,We waren diep onder de indruk wat voor prachtige projecten we allemaal langs zagen komen‘’, vertelt Odette van der Nat van het ANWB Fonds.

In 2018 waren er twee tot drie winnaar per provincie, waardoor er gemiddeld maximaal vijfduizend euro werd uitgereikt. Dit jaar is besloten voor een andere aanpak. Het winnende project krijgt alles. Voor deze nieuwe campagne kunnen aanvragen worden ingediend van tienduizend euro.

Thema's van dit jaar

Net als vorig jaar kunnen projecten zich opgeven in de categorieën: met thema's eropuit, duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid.