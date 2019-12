Tiende Zeeuwse Documentaire Week op Omroep Zeeland

Tomatenvi­rus duikt ook op bij teler in Zeeland

16:26 REIMERSWAAL - Het tomatenvirus ToBRFV breidt zich uit in Nederland; het is nu ook aangetroffen bij een tomatenteler in de gemeente Reimerswaal. Dat blijkt uit een update van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Op dit moment is bij dertien tomatentelers het virus geconstateerd.