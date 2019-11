Tiende Roze Adventsdienst voor christelijke LHBT’ers in Zeeland

Middelburgers Friedhelm en Robert Lamper, het echtpaar achter de Roze Adventsdiensten in Zeeland, zagen in de loop der jaren de belangstelling alleen maar toenemen. ,,We verwachten zaterdag zo'n zestig mensen, vooral uit Zeeland maar ook van verder weg: Maastricht, Amsterdam, Zaandam, Rotterdam”, weet Friedhelm. Predikante ds. Leuny de Kam van de Doopsgezinden in Middelburg en Goes gaat deze keer voor. ,,Net zoals de eerste keer", vertelt Robert Lamper. ,,Zij heeft in die eerste dienst haar excuses aangeboden voor al het leed dat de LHBT+-gemeenschap aangedaan is door de kerken."