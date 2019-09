Tien plannen om Zeeuwen én toeristen vitaler te maken

COMMENTAAR Even zwaaien is niet genoeg

18:28 Zwaai naar ons! Deze hartenkreet komt van bewoonster Lilly van Amstel van het verzorgingshuis van SVRZ aan het Noordbolwerk in Middelburg. In een filmpje op YouTube vraagt zij om de eenvoudigste vorm van contact met passerende Middelburgers. Even naar elkaar zwaaien. Dat helpt tegen de vereenzaming van de ouderen. Die is groot: ‘…als iemand zwaait is dat het waard om wakker voor te worden.’ Deze uitnodiging is een schrijnend signaal. Dat zwaaien is leuk en aardig, maar het lost het probleem niet op.