Tien jaar nadat Vlissinger Joost gewurgd werd met een usb-kabel buigt rechtbank zich opnieuw over de zaak

Wegwijzers voor in de Vastentijd

7:00 We staan voor de Vastentijd. Komende woensdag is het Aswoensdag. Carnaval mag dan dit jaar in sneeuw, vorst en coranamaatregelen gesmoord zijn, kerk en geloof dienen zich misschien juist daardoor veel nadrukkelijker aan. Niet dat we naar de kerk - het gebouw - moeten gaan. Ook daar is immers besmettingsgevaar. Maar thuis, in de privésfeer, kunnen we ons in alle rust voorbereiden op Pasen.