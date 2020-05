Tien jaar na de vliegtuigcrash in Tripoli; Vlissingse Joëlle wordt nog elke dag gemist

In de woning van Joëlle aan de Bloemenlaan in Vlissingen lijkt het alsof de tijd heeft stilgestaan. Aan de muur hangen nog altijd de foto’s die zij daar heeft opgehangen. Ook de meeste meubels van de Vlissingse zangeres staan nog op dezelfde plek als waar zij ze ooit neerzette. En Dana, haar nu 16-jarige dochter, woont ook nog steeds in haar ouderlijk huis. Samen met haar opa en oma, die de zorg voor het toen zesjarige meisje na de ramp op zich namen. Vader Wim van Noppen: ,,Joëlle voelde zich thuis in die woning. We wilden haar dochter niet uit die veilige omgeving halen. Bij ons in huis zou ze altijd het gevoel hebben dat ze alleen maar kwam logeren. Dat wilden we niet en dus zijn we bij haar ingetrokken.”