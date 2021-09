Tien jaar na de knal in Ritthem: ‘Ik heb mijn baby vier dagen niet gevoeld’

RITTHEM - Precies tien jaar geleden klonk er zo’n harde knal in Ritthem dat tot in Zuid-Beveland mensen overeind schoten in bed. Pas na zonsopgang werd duidelijk wat er was gebeurd: het caisson op het strandje was opgeblazen. De buren krijgen er nog de rillingen van.

,,Is het alweer tien jaar geleden?” Ze kan het zich haast niet voorstellen. ,,Maar inderdaad: ik was toen in verwachting van mijn dochter. En die wordt over tien dagen 10.”

Carolina Vermeulen is de dochter van familie Cevaal, van camping De Karnemelkshoek aan de Barentsweg in Ritthem. Ze woont een deel van het jaar in een caravan op het terrein. De bewuste avond had ze een activiteit met oudere gasten. ,,Een zangavond. Het was heel gezellig geweest. Na afloop ben ik naar onze caravan gegaan. De oudste lag al in bed. Ik stond nog even een cadeautje in te pakken voor mijn man, die de volgende dag jarig was. En toen gebeurde het.”

,,Een knál, zo hard, dat wil je niet weten. Onze caravan stond letterlijk te trillen op zijn grondvesten. De ruiten van het woonhuis lagen eruit en de Curver prullenbak die ik buiten had staan, hebben we later teruggevonden in het bos. Ik keek naar buiten en zag een rode gloed boven het bos. Ik wist gelijk: er is iets aan de hand op het strand.”