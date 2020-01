Tien jaar filosoferen, mét een drankje erbij. Niet alleen voor wie op de universiteit heeft gezeten

Het Filosofisch Café is begonnen in Ko D’oooooooor, de espressobar die kunstenaar William Verstraeten en zijn vrouw Marijke van 2007 tot 2014 runden in de Lange Noordstraat in Middelburg. ,,Naar voorbeeld van een trend die 25 jaar geleden in Frankrijk ontstond”, vertelt mede-organisator Pieter Ippel. ,,Het idee is dat filosofie niet alleen wordt beoefend op universiteiten waar mensen heel geleerde dingen uitbroeden. Het is kennis die je op veel plekken kunt delen met een geïnteresseerd publiek, bijvoorbeeld in een café.”