Tien jaar cel voor doodslag in Anjelierenlaan Vlissingen

Abdillahi werd in september 2016 volledig in elkaar geslagen in zijn woning in de Anjelierenlaan in Vlissingen. Hij overleed door ernstig hersenletsel. Er waren twee verdachten, beiden net als het slachtoffer afkomstig uit Somalië. Die twee mannen waren in de bewuste nacht op verschillende momenten in de woning geweest. Daardoor was lange tijd onduidelijk wie verantwoordelijk was voor de dood van Abdillahi. Uiteindelijk eiste het Openbaar Ministerie 11 jaar cel tegen M., omdat hij de hoofdschuldige zou zijn geweest. Zijn verhaal klopt steeds niet met de tijdlijn van de gebeurtenissen, die uit het onderzoek naar voren kwam. Bovendien waren bebloede voetafdrukken van M. gevonden op het hoofd en lichaam van Abdillahi.