TIA sneller te behandelen door nieuwe poli in ziekenhuis Vlissingen

VLISSINGEN - Een nieuwe polikliniek in het ziekenhuis in Vlissingen zorgt ervoor dat mensen met een TIA (tijdelijke afsluiting van een bloedvat in de hersenen) voortaan alle onderzoeken en de uitslag ervan op één dag krijgen. Voorheen moesten patiënten daarvoor twee tot drie keer naar het ziekenhuis.

Hoewel een TIA geen blijvende schade veroorzaakt, kan het wel een voorbode zijn van een herseninfarct. ,,Daarom is het van belang om mensen zo snel mogelijk te onderzoeken’’, legt neuroloog Gerben Plas van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis uit. ,,Dan kunnen we óf medicatie geven óf de mensen eruit pikken die eventueel moeten worden geopereerd aan een vernauwing van een halsslagader.’’



Bij het ADRZ meldden zich naar schatting rond de 800 TIA-patiënten per jaar. Voorheen moesten die twee of drie keer naar het ziekenhuis om te weten wat er aan de hand is. Dat is met de nieuwe poli verleden tijd, aldus Plas. ,,Nu komen patiënten 's ochtends naar de poli voor een consult van een minuut of tien, vijftien. Dan bekijken we of het een TIA is. We laten een hartfilmpje maken, doen bloedonderzoek, kijken of er ernstige vernauwingen in de halsslagaders zijn en maken een scan van het hoofd. Op dezelfde dag, rond een uur of twee, half drie, zijn alle uitslagen er en volgt een gesprek met de patiënt.’’

Nieuwe medicijnen

Vaak volstaat het aanpassen van bestaande of het voorschrijven van nieuwe medicijnen (zoals bloedverdunners of bloeddrukverlagers). Daarmee wordt de kans op herhaling kleiner. ,, Als er geen vernauwingen in de halsslagaders zijn, dan hoeft een patiënt dus niet meer naar het ziekenhuis en kan de huisarts het overnemen.’’

Heeft een patiënt wel een ernstige vernauwing van de halsslagaders, dan wordt alles in gang gezet om die binnen twee weken te opereren. ,,Als je geopereerd moet worden, moet er nog een aanvullende scan van de vaten worden gemaakt.''

Plas ziet grote voordelen aan de nieuwe polikliniek. ,,Patiënten hebben op één dag duidelijkheid. En praktisch: na een TIA mag je volgens de wet twee weken niet autorijden. Dus is het fijn als iemand in één dag klaar is met alle onderzoeken en de uitslag weet. Dat is ook prettig voor degene die een patiënt moet brengen en halen.''

Drie keer per week

De poli is vooralsnog drie keer in de week (maandag, woensdag en vrijdag) en wordt verdeeld onder de neurologen die in het ziekenhuis in Vlissingen werken. Operaties worden in Goes gedaan.

Veel ziekenhuizen in het land kennen al een TIA-poli. Plas is dan ook blij dat het ADRZ nu kan volgen. ,,Het lijkt zo logisch om het zo te organiseren. Dat is het ook. Maar om dat te kunnen doen, komt er organisatorisch wel wat bij kijken. De neurologen moeten samenwerken met onder meer cardiologie, het laboratorium en radiologie. Dat is nu geregeld.''