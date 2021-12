Thuiswerktennis: lekker overdag even weg achter dat scherm

Twee voertuigen in beslag genomen bij grote verkeers­con­tro­le in Goes

GOES - Bij bedrijventerrein De Poel in Goes heeft de politie zondag een grote verkeerscontrole gehouden. Naast zes transportcontroles, werden veertien bekeuringen uitgedeeld. Twee voertuigen werden in beslag genomen omdat ze niet de juiste tenaamstelling hadden.

