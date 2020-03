Thuis werken én oppassen schiet niet op: ‘Leuk? Nou, ze slaan elkaar om de 2 minuten de hersens in’

VLISSINGEN - ,,Papa, de veters van mijn skates zitten los!” Jonas de Koning buigt zich voorover om zijn vijfjarige dochter te helpen. ,,Dat is nou al de achtste keer in een uur”, verzucht hij. Papa thuis, mama thuis, kindjes thuis. Want als het kan, moet iedereen thuis werken of leren. Of dat lukt, is een tweede. Jonas: ,,Mooi niet. Ik krijg niks gedaan.”