Thuis pokeren om geld? Politie grijpt in als je doet wat alleen in casino mag

,,Als je onderling met familie of buren speelt, gaat het vaak om een paar centen. Niet om duizenden euro’s’’, zegt Mireille Aalders van de politie. ,,In Vlissingen werden bedrijfsmatig toernooien gehouden. Soms meerdere keren per week, zonder dat de bezoekers elkaar kenden. Dat mag alleen in een casino en niet thuis. Doe je dat zonder vergunning, dan ben je strafbaar bezig.’’

De politie werd getipt over zogeheten cashgames, die regelmatig in een woning aan de Vincent van Goghlaan zouden plaatsvinden. Dat is een pokervariant waarbij fiches kunnen worden ingewisseld voor geld. Zondagnacht, even na twaalf uur, stapten leden van de Ondersteuningsgroep (OG) het bewuste huis binnen. De agenten stuitten op een pokertafel en elf personen, die bezig waren aan een toernooi. Op tafel lagen kaarten, stapels fiches en 4000 euro aan contant geld. ,,Het aangetroffen bedrag wijst er ook op dat daar bedrijfsmatig om geld is gespeeld’’, zegt Aalders.