Thuis meekijken bij rechtszaak over moord op Ichelle: rechtbank zet livestream steeds vaker in

Iedereen die daar belangstelling voor heeft, kan de geruchtmakende zaak volgen via een livestream. De rechtspraak zet deze techniek steeds vaker in. Dat roept ook vragen op, want hoe wordt bijvoorbeeld bepaald of er een livestream komt? En hoe zit het met de privacy van verdachten?

Waarom kiest een rechtbank voor een livestream?

De meeste rechtszittingen zijn openbaar, dus iedereen mag die bijwonen. De rechtbank moet er ook voor zorgen dat dat mogelijk is. In de coronaperiode leverde dat een probleem op, waardoor rechtbanken gingen experimenteren met onlinezittingen en livestreams. Dat bleek succesvol genoeg om er later mee door te gaan. In bijzondere gevallen wordt een livestream overwogen. Dat geldt zeker voor de zaak van Sandra H., die wordt verdacht van de moord op Ichelle van de Velde. ,,Gezien de verwachte belangstelling en maatschappelijke impact van deze zaak is door de rechtbank gekozen voor een livestreamverbinding”, aldus een woordvoerster van de rechtbank.