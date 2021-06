Thuis is altijd ver weg voor arbeidsmigranten, maar verder valt er weinig te klagen

Het leven in Sluiskil is goed, vinden Doren en Daniel uit Roemenië. Niet alleen wonen ze sinds een maand in een spiksplinternieuw appartement, ze gaan na elke tien weken werken twee weken terug naar hun thuisland. En het belangrijkste, de 400 of 500 euro die ze in Roemenië in de bouw in een maand zouden verdienen, krijgen ze hier per week. De twee komen tot de conclusie dat eigenlijk alles in Nederland beter is, maar ze peinzen er niet over om te blijven. ,,Zodra ik genoeg gespaard heb, ga ik terug naar huis.”