Thrillerserie Grenslanders in première in Terneuzen

Kapotte slagboom vertraagt scheep­vaart­ver­keer bij Sloebrug Vlissingen

14:57 VLISSINGEN - Op de Sloebrug richting Bergen op Zoom in Vlissingen is vanmiddag een slagboom op de weg terecht gekomen. De weg is tijdelijk afgesloten geweest en het scheepvaartverkeer heeft wat langer moeten wachten dan normaal tot de brug weer open kon.