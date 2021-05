Thoolse muzikant Maurits Fondse is teleurgesteld in minister én mede-artiesten: ‘Onbetaald optreden op fieldlab-evenementen is niet eerlijk’

column oscar garschagen In de hel

7:15 ‘Loop naar Gaza’ is een Hebreeuwse vloek om te zeggen ‘loop naar de hel’. Die hel heb ik vaak bezocht. De gebouwen in Gaza-stad die nu door Israel worden gebombardeerd, herken ik allemaal. Een keer zag ik een bejaarde Palestijn lichaamsdelen van een kleinkind uit een puinhoop halen. Een beertje gaf hij aan mij, samen met een vermangelde theepot. Macabere souvenirs die naast een waterpijp uit Ramallah en een sjaal van PLO-leider Arafat in mijn kast liggen. Zij herinneren mij vooral aan de haat in zijn oude, waterige ogen. Zes van zijn achttien kleinkinderen had hij die nacht verloren.