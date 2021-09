Thools raads- en Statenlid Vincent Bosch splitst zich af van PVV

Belangrijkste reden voor zijn besluit is dat hij zich niet langer zegt te kunnen vinden in de koers van de partij. ,,Toen ik mijzelf kandideerde voor de PVV, meende ik ruimte te zien voor een gematigdere visie binnen de provinciale afdeling. Deze gematigde visie is vervolgens doorvertaald naar de lokale gemeenteraadsfracties. De afgelopen jaren hebben een beeld getoond waar deze ruimte mijns inziens is verdwenen en juist plaats heeft gemaakt voor het nóg nadrukkelijker etaleren van standpunten waarin ik mijzelf niet herken. Ook de toon van het debat is een toon waarmee ik niet langer geassocieerd wens te worden. Binnen Zeeland trachten wij bruggen te slaan en waar mogelijk de samenwerking met andere fracties te zoeken. Die insteek staat mijns inziens haaks op de houding die elders wordt tentoongesteld”, schrijft Bosch.