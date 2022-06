Thools nierpatiëntje Emma ontmoet haar grote idool: ‘Ze kijkt bijna verliefd’

Bio Drôme Goes opent tweede natuurvoe­dings­win­kel in Vlissingen

VLISSINGEN - In hartje Vlissingen, in de Spuistraat, huist sinds een week een natuurvoedingswinkel. Een aanwinst voor de stad, denkt eigenaar Damario Luitwieler. Want de roep om zo’n winkel in Vlissingen werd steeds luider.

16 juni