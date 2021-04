Tholen was afgelopen winter hotspot voor inbrekers, daders nog niet gevonden

In Esthers boek is niemand veilig bij het Grevelin­gen­meer

18:24 BRUINISSE - De invallende duisternis op een eilandje in de Grevelingen bracht Esther Nuiver en haar gezin twee jaar geleden in een griezelstemming. Op hun zeiljacht ontstond die avond het plot voor wat nu is gevangen in haar boek ‘Grevelingen’: een thriller over een monster in het meer.