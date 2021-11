Tholen heeft spijt van verkoop oude gemeentehuis: ‘Kunnen we het misschien terugkopen?’

Column Marleen Blommaert Bomen (planten) doe je toch het best in levenden lijve

Zaterdag was ik met flink wat mensen bij elkaar voor een evenement. Voor het eerst in lange tijd, niet om te vergaderen, maar met een socialer doel. We hadden dat weer goed gepland: daags na een persconferentie… Ik hield mijn hart vast. Het zou toch niet weer als een schoon voornemen stranden? Maar gelukkig waren onze plannen zodanig dat we maar een paar kleine aanpassingen moesten doorvoeren. Het belangrijkste vond bovendien buiten plaats.

