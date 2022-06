Tholen groeit als kool: ‘Het begint hier steeds meer op een voorstad van Bergen op Zoom te lijken’

Michèle (33) en Bram Westerweel (34) ruimen hun auto in op de oprit van hun vrijstaande huis in Tholen-Stad. Vorig jaar verruilden ze hun appartement in het centrum van Eindhoven voor deze 185 vierkante meter tellende nieuwbouwwoning in de Thoolse wijk Stadszicht. Niet in de laatste plaats vanwege hun drie zoontjes, waarvan de oudste inmiddels de geluidsinstallatie van de auto aan de praat heeft gekregen. Maar ook omdat Bram, die op Tholen is opgegroeid, graag terug wilde.