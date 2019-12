Thijs Meliefste beste jonge chef bij GaultMillau, Inter Scaldes blijft aan de top

De presentatie van de toonaangevende gids, die jaarlijks uitkomt, was vandaag. Inter Scaldes uit Kruiningen blijft, samen met De Librije in Zwolle, het beste restaurant van Nederland. De zaak van chef Jannis Brevet scoorde opnieuw 19,5 van de maximaal te behalen 20 punten. De jury spreekt van ‘een magische gastronomische wereld'. Ook de Kromme Watergang in Slijkplaat (18 punten) staat in de top 10. Pure C in Cadzand-Bad (17,5 punten) en Meliefste in Wolphaartsdijk (17 punten) behaalden eveneens dezelfde hoge score als afgelopen jaar.