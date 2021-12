Thijs (15) uit Middelburg woont al bijna zijn hele leven in een rigoureuze verbouwing

,,Ja klopt, we wonen hier nu ongeveer tien jaar. In het begin hadden we geen ramen en geen vloeren. We hebben best lang alleen op de benedenverdieping geleefd omdat boven werd verbouwd. Nu wonen we alleen op de bovenverdieping omdat beneden aan de beurt is. Het ligt daar nu vol met planken en andere materialen. Er staan stutstokken tegen het plafond en er hangen doeken om de tocht tegen te houden. Op de tweede verdieping zit de woonkamer nu en een paar slaapkamers. Op de derde verdieping zit wat we de eetzaal noemen samen met de tijdelijke keuken. Die heeft wel vier ovens. Mijn slaapkamer zit ook op die verdieping.”