Thierry Baudet op stemmenjacht tijdens vrijmibo in Terneuzen

Middel­eeuws skelet geeft gezicht aan inwoners verdronken Zeeuwse dorpen in museum Terra Maris

21:58 OOSTKAPELLE - Op een wand in museum voor natuur en landschap Terra Maris zijn de meer dan honderd verdronken dorpen van Zeeland aangegeven. Een skelet onder een glazen plaat in de vloer geeft sinds vrijdagmiddag gezicht aan inwoners van eeuwen geleden in de golven verdwenen woonplaatsen.