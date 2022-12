Thiago (15) uit Terneuzen: ‘Ik ben al een tijdje bezig allerlei sporten uit te proberen’

Jong in ZeelandHoe is het om op te groeien in Zeeland? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag: Thiago van de Wege (15) uit Terneuzen.

We zien je op de foto in actie, wat ben je daar precies aan het doen?

,,Sinds een paar maanden doe ik aan kickboksen. Op verschillende avonden wordt er les gegeven bij de Kameleon, dat is een school en buurtcentrum in Terneuzen. Er is een groep voor jonge kinderen en een voor de oudere jeugd en volwassenen. Ik zit nu bij de tweede groep. Een tijdje geleden realiseerde ik me dat ik het belangrijk vond om een goede conditie op te bouwen. Kickboksen is daar echt een hele goede sport voor. Soms krijg je wel harde trappen natuurlijk, maar dat hoort erbij.”

Je doet nu een paar maanden aan kickboksen, heb je ook andere sporten gedaan?

,,Ik ben al een tijdje bezig om verschillende sporten uit te proberen. Zoals ik zei vind ik het belangrijk conditie op te bouwen, maar ook om iets te vinden wat ik echt leuk vind om te doen. Nieuwe dingen proberen vind ik leuk en ik houd mijn oren dan ook open voor hobby’s die andere mensen hebben. Zo heb ik een tijdje aan paardrijden gedaan, maar bijvoorbeeld ook heel lang gezwommen. Op mijn lijstje van sporten om nog eens uit te proberen staat nu onder andere nog hockey. Wie weet ga ik daar dus ook mee beginnen binnenkort.”

Heb je verder nog hobby’s behalve sporten?

,,Ik spreek vooral veel met mijn vrienden af. Meestal zijn we groepje van vier of vijf. Vaak spreken we af op een pleintje in de buurt en gaan we wat rondfietsen of voetballen. Al zullen we de komende tijd wat vaker bij elkaar thuis afspreken met deze kou, haha. Ik vind het ook leuk om soms wat te lezen over dingen die me interesseren. Het land Egypte spreekt me bijvoorbeeld erg aan. Hoe die pyramides zijn gebouwd vind ik echt superinteressant. De laatste tijd heb ik daar dan ook wat boeken over gelezen, zo leer ik daar wat meer over.”

Je werkt ook in een restaurant, doe je dat al lang?

,,Dat klopt, sinds een tijdje werk ik af en toe bij een tapasrestaurant in Terneuzen. Mijn zus werkte er al en daarom gingen we er soms eten. Ik vond het mooi om te zien hoe het er aan toe gaat in zo’n druk restaurant en hoe iedereen in de weer is. Omdat ik graag nieuwe dingen uitprobeer, besloot ik te vragen of ik ook kon komen werken. Zo gezegd, zo gedaan. Natuurlijk was het in het begin wel even wennen, maar gelukkig heb ik nog nooit een vol dienblad in de zaak laten vallen, haha. De laatste tijd werk ik wel minder, want ik wil me wat meer focussen op school.”

Is er een speciale reden dat je wat meer wilt focussen op school?

,,Ik zit nu in het derde jaar en dat is best een belangrijk jaar, vind ik. Volgend jaar moet ik eindexamen gaan doen en de cijfers die ik dit jaar haal, neem ik mee richting het eindexamen. Ik probeer dan ook extra mijn best te doen en wat beter op te letten in de klas. Niet altijd makkelijk, want we hebben best een drukke klas, haha. Wat ik na de middelbare school ga doen? Dat weet ik eerlijk gezegd nog niet, daar heb ik niet zo over nagedacht. Hopelijk ga ik in de loop van dit jaar een antwoord op die vraag vinden.”

Paspoort

Naam: Thiago van de Wege

Geboren: 20-10-2007

Woont met: ouders en zus (19) in Terneuzen

School: DVT 3 aan Lodewijk College in Terneuzen

Hobby’s: kickboksen en met vrienden afspreken

Huisdieren: Geen

Bijbaantje: Bediening bij ’t Zusje in Terneuzen

Verkering: Nee