Theoloog Harry Kuitert (92) overleden

AMSTELVEEN (ANP) - In zijn woonplaats Amstelveen is vrijdag theoloog en ethicus Harry Kuitert na een kort ziekbed overleden. Dat heeft zijn dochter zondag laten weten. Kuitert was vooral in de jaren zestig en zeventig invloedrijk in de protestantse kerken en stond aan de wieg van de PKN, de Protestantse Kerk Nederland.

Kuitert werd in 1950 op 25-jarige leeftijd bevestigd als predikant in Scharendijke. Daar maakte hij in 1953 de Watersnoodramp mee.

Harminus Martinus Kuitert (1924) heeft veel publicaties op zijn naam staan, met als vermoedelijk bekendste 'Het algemeen betwijfeld christelijk geloof' (1992). Hij was zijn tijd en geloofsgenoten ver vooruit met publicaties in de jaren tachtig over zelfmoord, zoals 'Suicide: wat is er tegen? Zelfdoding in moreel perspectief' en 'Een gewenste dood. Euthanasie als moreel en godsdienstig probleem'.

Hij stond uiteindelijk te boek als de theoloog die de Bijbel en God in twijfel trok. Door uitspraken als ,,Al het spreken over boven, komt van beneden'' maakte hij zich weinig geliefd bij orthodoxe gelovigen. Dat het de mens is die bepaalt wat er over God wordt gezegd, viel bij veel gelovigen ook niet in goede aarde. Ook was Kuitert in een periode van dertig jaar hoogleraar Ethiek en Dogmatiek aan de Amsterdamse Vrije Universiteit.